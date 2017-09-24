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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

24 Eylül 2017 Pazar, 22:50
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Yozgat - Ankara karayolunda İrfan Çiftçi'nin kullandığı 06 P 066 plakalı otomobil, Başıbüyüklü köyü yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan Halil Canbolat yönetimindeki 66 AS 793 plakalı mıcır yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Nazife Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan yaralı, ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (IKBY'nin yarın yapmayı planladığı referandum) Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ: (IKBY'NİN YARIN YAPMAYI PLANLADIĞI REFERANDUM) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ REFERANDUMUN İPTALİNİ İSTEMEKTEDİR, ERTELENMESİNİ DEĞİL. ERTELEMEK DEMEK İLERİKİ BİR TARİHTE YENİDEN YAPILMASINA RIZA DEMEKTİR. BİZİM BU REFERANDUMUN İLERİKİ BİR TARİHE YAPILMASINA DA RIZAMIZ YOKTUR. REFERANDUMUN TEKRARLANMAMAK KAYDIYLA İPTALİNİ TALEP EDİYORUZ ÇÜNKÜ BÖYLESİ BİR REFERANDUM, BUGÜN DE YARIN DA İLERİKİ BİR TARİHTE DE BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK SIKINTILARA, ÖNÜ ALINMAZ YANGINLARA, FELAKETLERE SEBEP OLACAK BİR REFERANDUMDUR."