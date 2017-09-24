Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi yaralandı.
Yozgat - Ankara karayolunda İrfan Çiftçi'nin kullandığı 06 P 066 plakalı otomobil, Başıbüyüklü köyü yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan Halil Canbolat yönetimindeki 66 AS 793 plakalı mıcır yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Nazife Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan yaralı, ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.