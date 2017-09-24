Kocaeli'de traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Uzuntarla mevkisinde A.R.Ö. idaresindeki 41 BZ 136 plakalı motosiklet, emniyet şeridine ters yönden girdiği belirtilen sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir traktörle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü A.R.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından, traktör sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası, A.R.Ö'nün cenazesi, İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.