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14. Uluslararası Alanya Caz Günleri

24 Eylül 2017 Pazar, 23:15

ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars'ın sahne aldığı konserle sona erdi.

Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin son gününde, Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars grubu ile sahneye çıktı. Ayhan Sicimoğlu'na, vokalde Suami Ramirez Veliz ve Yaima Aguirre Hechavarria, bas gitarda Mehmet Alper Kılıç, trombonda Taşkın Akarsu, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Sercan Mısır, davulda Okan Duman eşlik etti.

Alanya'da 4 gün süren festivalin son günündeki konsere yabancı turistler de ilgi gösterdi. Konserin ardından Alanya Belediyesi yetkililerince sanatçılara çiçek takdim edildi.

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