GÜNCELLEME - Belediye başkanının evine yapılan ses bombalı saldırı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin önüne ses bombası atılması olayıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Eylül günü saat 19.50 sıralarında Durankaya Belde Belediye Başkanı Keskin'in merkezde bulunan ikametinin bahçesine açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından ses bombası atıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Olay anında kendisine koruma olarak görevlendirilen güvenlik korucuları tarafından havaya uyarı ateşi yapılmış ve meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Olay bölgesine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından bölgede şüpheli tavırlar sergileyen 3 şahıs gözaltına alınmış olup gerekli işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."