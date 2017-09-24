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KIRŞEHİR (AA) - Bozkırın tezenesinin ölümünün 5. yılı dolayısıyla düzenlenen 1. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sanatçılar, bozlak ustasının sevilen eserlerini seslendirdi.

Açılışını geçen cumartesi günü Kırşehir programında Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı festivalin Cacabey Meydanı'ndaki ikinci gününde halk müziği sanatçıları Kubat, Prof. Dr. Erol Parlak, Veli Ertaş ve Fatma Şahin Aydoğan sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği Neşet Ertaş türkü ve bozlaklarına meydanı dolduran vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.

Kubat, konserinde Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'ı sahneye davet ederek bir süre sohbet etti. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konsere katılan tüm sanatçılara teşekkür ederek festivale yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Erol Parlak'a şükranlarını sundu. "Zahidem", Kırşehir'in Gülleri" gibi eserleri seslendiren Parlak, Neşet Ertaş için ne yapılsa az olduğunu ifade ederek türküleri ve besteleriyle halk müziğine unutulmaz eserler bıraktığını söyledi.

Gecede, Neşet Ertaş'ın kuruluşuna öncülük ettiği Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu da bozkırın tezenesinin sevilen türkülerini seslendirdi.



