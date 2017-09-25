Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun acı günü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu (94) vefat etti.
Uzun süredir çeşitli aralıklarla yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Karaosmanoğlu, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanması üzerine bir özel hastaneye kaldırıldı. Karaosmanoğlu, hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Karaosmanoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Yuvacık Merkez Camisinde kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek.