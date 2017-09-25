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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 10:19

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si kadın 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel sektör çalışanı 2'si kadın 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

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