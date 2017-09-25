Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede polis ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu kontrol noktasında doğu illerinden gelen bir aracı durdurdu. Dedektör köpek "Kama"dan da yararlanılan aramada, aracın bagajındaki bir bavulda 10 kilo 250 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili T.K. ve H.A. gözaltına alındı.