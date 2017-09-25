Ayakkabıları Arakanlı Müslümanlar için boyayacak

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ayakkabı boyacılığı yapan 66 yaşındaki İbrahim Bayraktar, bir gün boyunca kazandığı parayı Arakanlı Müslümanlara bağışlama kararı aldı.

Bayraktar, Arakanlı Müslümanlara yardım amacıyla, bir grup genç tarafından Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda kurulan "Arakan Kan Ağlıyor" kermesine, seyyar ayakkabı sandığıyla katıldı.

Sandığına "Her şey Arakan için" yazılı döviz asan Bayraktar, bugün gün boyu kazanacağı parayı Arakanlı Müslümanlara göndereceğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını aktaran Bayraktar, Arakan'da Müslümanlara yapılan zulümleri televizyonda gördüğünü, bu drama duyarsız kalamayacağını ifade etti.

Yapılan zulümlerin insanlık dışı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Benim de bu yardımda bir katkım olsun istedim. Bir günlük kazancımı oraya bağışlayacağım. Elimizden gelen bu. Allah yanlarında olsun inşallah." diye konuştu.







