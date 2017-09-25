İşitme engelli çiftin sağlıklı çocuk mutluluğu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, doğuştan işitme engelli Turgay ve Damla Fidanboy, sağlıklı şekilde dünyaya gelen 4 aylık bebekleri Bensu ile hayata daha sıkı bağlandı.

Turgay ve Damla Fidanboy, geçen yıl evlendiklerini bu yıl da mayıs ayında kız çocukları Bensu'nun dünyaya geldiğini söyledi.

Çift, bebeğin odasına yerleştirdikleri titreşimli cihaz sayesinde ağladığında ya da uyandığında yanına giderek ihtiyacını karşılıyor.

Turgay Fidanboy, gönüllü işaret dili tercümanı Hülya Yılmaz aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini Eskişehir'de üniversitede okuduğu sırada tanıdığını ve arkadaş olduklarını söyledi.

Bir süre sonra evlenmeye karar verdiklerini belirten Fidanboy, şöyle konuştu:

"Geçen yıl evlendik. Kızım doğduğu zaman eşimle konuştuk. Ağladığında ve ihtiyacı olduğunda nasıl anlayacağız diye düşündük. Teyzem kızımın duyduğunu fark edince doktora giderek test yaptırdık ve çok şükür duyuyor. Bebeğimizin yanında bir cihaz var. Kızım uyandığında veya ağladığında cihaz bize titreşimle bildiriyor. Bensu ağladığında eşim hemen uyanıyor ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor."

Fidanboy, kızının doğumu nedeniyle Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılamadığını da dile getirdi.

- İşaret dili üniversitelerde öğretilmeli

İşitme engellilerin sorunlarını dinleyebilmek için polislerin, adliyede ve valilikte çalışanların işaret dili öğrenmesi gerektiğine işaret eden Fidanboy, "İnsanlarla yazarak iletişim sağlıyoruz. Tercüman önemli. Günlük hayatta karşılaştığımız problemler bunlar. Çevremdeki insanların dudaklarını yavaş yavaş okuyarak anlayabiliyorum. Bazen de işaret diliyle anlaşmaya çalışıyorum. Kamu kurumlarında tercüman çok önemli. İşitme engelli insanlar sorunlarını ancak bu şekilde anlatabilirler. İşaret dili üniversitelerde öğretilirse iyi olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



