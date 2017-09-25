Mersin'deki pansiyon görevlisine bıçaklı saldırı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki bir kız öğrenci pansiyonunun bekçisini bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mut Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun bekçisi Hasan Ali Şişik'in (48) bıçaklanmasının ardından gözaltına alınan M.S. (19) ve İ.S. (18), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, Şişik'i bıçakladığı iddia edilen M.S. tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçedeki öğrenci pansiyonunda 23 Eylül akşamında meydana gelen olayda, bekçi Şişik (48), 2 genci pansiyonun çevresinde durmamaları konusunda uyarmış, sonrasında çıkan kavgada bıçaklanan Şişik, hastaneye kaldırılmıştı.