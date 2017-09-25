Yalnız yaşayan engelliye kaymakamlık sahip çıktı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçeye bağlı Gölbaşı beldesinde tek başına yaşayan engelli vatandaşın ev hayalini gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Şenyayla Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki engelli Erol Tunç, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek ev talebinde bulundu.

Tunç'un yaşadığı ortamı ve evinin durumunu fotoğraflayan vakıf uzmanları, engelli vatandaşa yeni bir ev yapılması konusunda rapor hazırlayarak Alibeyoğlu'na iletti.

Alibeyoğlu'nun talimatı üzerine vakıf imkanlarıyla yaptırılan ev, kısa sürede tamamlanarak Tunç'a teslim edildi.

Tunç'u yeni evinde ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini ileten Alibeyoğlu, ilçedeki vatandaşların sıkıntılarını gidermek için tüm imkanlarını kullandıklarını söyledi.

SYDV tarafından belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi ailelere gerekli desteklerde bulunduklarını vurgulayan Alibeyoğlu, bu tür hizmetlerle devletin şefkat elini vatandaşlara hissettirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vakıf uzmanlarına ihtiyaç sahibi ailelerin sürekli ziyaret edilmesi talimatı veren Alibeyoğlu, "Bu tip çalışmalarımızın duyurusunu muhtarlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Belirlenen kriterlere uygun vatandaşlarımıza ev yaptırıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız, başlarını sokabilecekleri bir ev bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısacası vatandaşlarımıza, 'Siz zor durumda olabilirsiniz ama devletiniz yanınızda' diyoruz. Bu durumdaki vatandaşlarımıza kış ayına kadar sıcak bir ortam, devletin sıcak ve şefkat dolu elinin uzanmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.