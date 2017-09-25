Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rüstem Sağlam yönetimindeki 80 ET 643 plakalı otomobil, Ermenek-Güneyyurt karayolunun 4. kilometresinde, Murat Koruk'un (35) kullandığı 70 E 2620 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 80 ET 643 plakalı otomobilde bulunan Ömer Sarıpınar (16), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri Sağlam ile Koruk, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Rüstem Sağlam'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.