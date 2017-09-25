Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İstihbaratı değerlendiren Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan kişileri yakalamak için Erzurum Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Erzurum ile Bingöl ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 16 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon kapsamında 2 kişinin arandığı belirtildi.