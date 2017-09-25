Çıldır Gölü'nde sonbaharda yüzme keyfi

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KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde, bölge halkı sonbaharda yüzme keyfi yaşıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle vatandaşlar serinlemek ve yüzmek için Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'ne akın etti.

Çocuklarıyla Çıldır Gölü’nün serin sularına atlayan vatandaşlar, hem yüzüp hem oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Ailesiyle gölde yüzme keyfini yaşayan vatandaşlardan Selçuk Akbaba, Çıldır Gölü'nün son yapılan yatırımlarla çok güzel hale geldiğini belirterek, "Fırsat buldukça ailemizle buraya geliyoruz, suyun keyfini yaşıyoruz. Çıldır Gölü, Karslısı, Ardahanlısı yani herkesin denizi oldu. İstanbul'dan gelen yeğenlerimi buraya getirdim. İnşallah göldeki canlılık daha iyi olacak." diye konuştu.

Sinan Keledir ise gölün çocuklar için bulunmaz bir eğlence yeri olduğunu ifade ederek, "Genellikle hafta sonları gelip burada yüzüyoruz, suda top oynuyoruz. Bizim denizimiz de bu göl oldu." dedi.

Yaklaşık 123 bin kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, deniz seviyesinden bin 959 metre yüksekte bulunuyor. En derin noktası 42 metre olan ve kışın 4 ay boyunca yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde, yöre halkı buzları kırarak balık avlıyor.

Sonbaharda mavi, yeşil ve sarı renklerine bürünen göl, üzerinde uçan martılarla görsel şölen oluşturuyor.

Bu yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla ilk kez gerçekleştirilen yelken ve kano yarışlarına ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün Kars ve Ardahan kısmına iki iskele inşa edilmiş ve iki tekne ile geziler başlatılmıştı.

Ayrıca göl kenarına Kars Valiliğince yapılan kütük evi ile mesire alanları, vatandaşın yoğun ilgisini çekiyor.