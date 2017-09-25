Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası başladı

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ADANA (AA) - Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 49'u tutuklu 385 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan dava, Adana'da görülmeye başlandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'taki eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 385 sanıkla ilgili "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması, kamu güvenliği için tehlikeli olursa davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister" maddesi uyarınca Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verilmesi sonucu sanıklar burada 50 kişilik gruplar halinde yargılanacak.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar hapis cezaları istenen 385 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması başladı.

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yaptırılan 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik duruşma salonunda görülüyor. Sanıklar 50 kişilik gruplar halinde bugün, 16-23 Ekim, 6-13-27 Kasım ve 4 Aralık'ta 7 ayrı celsede hakim karşısına çıkacak.

Bugünkü ilk celsede, önce aralarında eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da bulunduğu tutuklu 49 üst rütbeli askerin kimlik tespitleri yapılmaya başlandı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalara başlanacağı bildirildi.



