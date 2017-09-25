Otomobilini mahallelinin hizmetine sundu

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde esnaf Gökhan Karşılar, otomobilini ihtiyaç duyanların hizmetine ücretsiz sunuyor.

İlçe merkezine 1,5 kilometrede uzaklıktaki 215 haneli Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan terzi ve kuru temizlemeci 45 yaşındaki Gökhan Karşılar, mahalle sakinlerini ilçe içerisinde istediklere yere ücretsiz taşıyor. Karşılar, ehliyeti olanlara ise aracını, yakıtını da karşılayıp hiçbir ücret talep etmeden ödünç veriyor.

Karşılar, sunduğu hizmet için komşularından hiçbir ücret almadığını belirterek, telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.

Bunu hayır amaçlı ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için yaptığını dile getiren Karşılar, şunları kaydetti:

"Mahallemize böyle bir hizmeti sunduğum için mutluyum. Evden sabah namazına giderken bir anda böyle bir uygulama aklıma geldi çünkü arabası olan var olmayan var. Bazen aracı olmayanların sıkıntı çektiğini biliyorum ve görüyorum. Bu nedenle böyle bir uygulamayı hayata geçirdim. Yakıtı dahi kendim koymakla birlikte ilçe merkezindeki hastane veya diğer kuruluşlardaki işlerini görmek isteyenler için bu aracı tahsis ediyoruz. İsterse şahsım götürüyorum, isteyenlere ise ehliyeti olması durumunda aracı veriyorum. Mahalle küçük olduğu için herkes birbirini tanıdığından dolayı herkese güvenerek aracımı teslim ediyorum. Yaşlı kadınlarımız daha çok ihtiyaç duyuyor. Ayrıca gurbetçi vatandaşlarımızın yükleri oluyor, onları terminale götürüyoruz. Arabam Karşıyaka Mahallesi'nin hizmetindedir."

Karşılar'ın otomobilinden yararlanan mahalle camisi imamı Serdar Pala, örnek davranışından dolayı esnafı kutlayarak, “Gittik, ihtiyaçlarımızı gördük ve tekrar mahallemize geldik. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

