İtfaiyeciler zeybek oynadı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yangına müdahale ettikleri kıyafetle zeybek oynayan itfaiye personelinin gösterisi ilgiyle izlendi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, araçları, ekipmanları ile Türkiye'ye örnek bir itfaiye teşkilatına sahip olduklarını belirtti.

Yangına karşı her zaman hazır vaziyette bulunulması gerektiğini ifade eden Zolan, kazasız belasız günler temennisinde bulundu.

Zolan ve beraberindekiler, itfaiye araç ve gereçlerinin tanıtıldığı ve çeşitli fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Törende, 6 kişilik itfaiye ekibi, tam teçhizatlı olarak zeybek oynadı.

Yangına müdahale ettikleri kıyafetle tören alanında zeybek oynayan itfaiyecilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Etkinlikte ayrıca, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma tatbikatı yapıldı.