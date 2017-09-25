Akhisarspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

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MANİSA (AA) - Süper Lig'de 29 Eylül Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, "İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli." dedi.

Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde bu sezon oynadıkları 3 deplasmanda 15-20 gol pozisyonuna girmelerine rağmen 2 gol atabildiklerini, son 2 deplasman maçında ise gol üretemediklerini belirtti.

Atiker Konyaspor karşısında da ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ve çok basit gol yediklerini belirten Buruk, "Rakibimiz ikinci yarıda daha çok mücadele etti, daha çok kapandı, bunu açamadık. Gol pozisyonlarına girmeye çalıştık, hamleler yaptık ama bunun karşılığını alamadık." dedi.

Oyuna sonradan giren futbolcuların performansının istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Buruk, sezonun 5 haftalık bölümünde akşam 8 veya 10'da oynarken Konyaspor ile yaptıkları maçın saat 14.00'te başlamasının zorluğunu dile getirdi.

Geçen sezon gol yükünü sırtlayan 3 oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Buruk, "Onların yerine gelen oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor ama takım olarak dengeler değişti. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bu sene daha fazla pozisyona giriyoruz ve daha az atıyoruz. Geçen sene daha az kaleye gidiyorduk ama sonlandırmamız iyiydi. Sonlandırmada bir sorun yaşıyoruz, inşallah çözeceğiz." diye konuştu.





- Fenerbahçe maçı

Buruk, bu haftaki rakipleri Fenerbahçe'nin, son 2 haftadaki performansı ile sezon başından çok farklı bir görüntü ortaya koyduğunu, son 2 maçta galip geldiği için öz güven kazandığını söyledi.

Çok zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Buruk, "İç saha performansımız önemli, seyircimizin de bize destek vereceğini düşünüyoruz. Kendi oyun kültürümüz var, onu sahaya yansıtmak isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe gibi hem oyun oynamaya hem de rakip kaleye gitmeye çalıştıklarını vurgulayan Buruk, şöyle konuştu:

"İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli. Maçın gidişatı açısından, iki takımın da inşallah hakkının yenmeyeceği, bilerek kimse bir şey yapmıyor ama adil, hem Akhisarspor hem de Fenerbahçe için hataların olmadığı bir maç ortaya çıkar. Futbol oynamaya çalışacağız, zorlu bir maç bizi bekliyor."