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Şırnak'ta kaçak 480 cep telefonu ele geçirildi

25 Eylül 2017 Pazartesi, 13:16

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki sınır kapısında gümrük kontrolü yapılan bir araçta kaçak 480 cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütünün finans kaynakları arasında yer alan kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontroller sırasında bir araçta gizlenmiş 480 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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