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EDİRNE (AA) - Edirne'de uygulanan "Tarihi Geçmiş İlaçların Bertarafı Projesi" kapsamında 1 ton atık ilaç toplandı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, valilik ve belediyenin de destekleriyle 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında il genelindeki 52 sağlık merkezine, kamu ve özel devlet hastanelerine atık ilaç toplama kutusu yerleştirildi.

Miadı dolan ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan projeye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, TOKİ Aile Sağlık Merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin başarılı bir şekilde uygulandığını ve bir tonun üzerinde atık ilacın titiz bir şekilde toplandığını aktardı.

Projenin önemli olduğunu ifade eden Kişioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan çeşitli değerlendirmelerde ve ev gezilerinde vatandaşlarımızın evlerinde birtakım tarihi geçmiş ilaçları bulundurduklarını ve bunları şehir çöplüklerine atmak zorunda kaldıklarını öğrenmiştik. Bu kapsamda 2 yıldır atık ilaç toplama projesini uyguladık. Atık ilaç kutularında toplanan ilaçları da belediyemiz düzenli aralıklarla toplayarak, atık bertaraf tesislerinde özellikle muhafaza etti. Yaklaşık 1 ton tıbbi ilaç topladık. Bu ilaçlar şu anda belediyemizin muhafaza alanında bekletilmektedir. Valiliğimizin de finansmanlarıyla çok yakın zamanda lisanslı, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek bir tesiste bu ilaçlar bertaraf edilecek. Burada en önemli olay bizim için şuydu; Hepimiz bu ilaçların çevreye zarar verdiğinin bilincindeyiz. Ancak ikinci bir amacımız da halkımızda bu bilinci oluşturabilmekti. Vatandaşlarımız da evlerindeki ilaçları alarak bu kutulara attılar. Bu bilince ulaştılar projemizin asli amacına ulaştığını düşünüyorum."

Projenin başarılı olduğunu belirten Kişioğlu, projenin devamı yönünde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.