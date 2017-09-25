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Samsun Ticaret Borsası

25 Eylül 2017 Pazartesi, 13:30

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı en düşük 13,90, en yüksek 17,15 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:



ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
İthal Arpa 0,83 0,86
İthal Mısır 0,79 0,80
Pirinç

3,28

 4,38
Ekmeklik Buğday 0,85 0,85
HUBUBAT MAMULLERİ
Tandırlık Un 50 kilogram 46,00 46,00
Buğday Kepeği 35 kilogram 21,00 21,00
BAKLİYAT MAMULLERİ
Kırmızı Mercimek 4,55 4,65
Nohut 7,73 9,82
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 1,60 1,79
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İç Fındık 9-11 mm 13,90 13,90
İç Fındık 11-15 mm 17,10 17,15


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