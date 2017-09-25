Samsun Ticaret Borsası

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı en düşük 13,90, en yüksek 17,15 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|İthal Arpa
|0,83
|0,86
|İthal Mısır
|0,79
|0,80
|Pirinç
3,28
|4,38
|Ekmeklik Buğday
|0,85
|0,85
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Tandırlık Un 50 kilogram
|46,00
|46,00
|Buğday Kepeği 35 kilogram
|21,00
|21,00
|BAKLİYAT MAMULLERİ
|Kırmızı Mercimek
|4,55
|4,65
|Nohut
|7,73
|9,82
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|1,60
|1,79
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İç Fındık 9-11 mm
|13,90
|13,90
|İç Fındık 11-15 mm
|17,10
|17,15
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