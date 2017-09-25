"Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi hayata geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Engelli bireylerin sanatsal aktivitelere ulaşımını kolaylaştırmak ve kültürel hayat içinde daha fazla yer alabilmelerini sağlamak için "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesinin yürütüleceği merkez açıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği ve Tekirdağ Anadolu Lisesi tarafından "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan, içinde sesli kütüphane, müzik ve sanatsal çalışmaların yapılacağı alanlar bulunan merkezin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, dernek olarak engelli vatandaşları toplumsal yaşama dahil etmek için çalıştıklarını söyledi.

Türüdü, engelli bireyleri kendilerine daha çok güvenen insanlar haline getirebilmek için faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, "Bedensel zihinsel ve işitme engelliler için düzenlemeler yapıldığı halde görme engeliler ile ilgili eksikliğimiz olduğunu fark ettik. Bunun üzerine benzer projeler incelenerek gerekli çalışmaları başlattık." dedi.

Merkezin, engelli vatandaşları daha çok sosyal hayatta görmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Türüdü, ailelerin merkeze ulaşıp çocuklarının kendi başlarına bir şeyler yapabilmelerine destek olmaları gerektiğini kaydetti.

- "Engelliler için projeler yapılmasına destek olduk"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, böyle anlamlı bir projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Kalkınma Ajansı olarak bundan 6-7 yıl önce Trakya'yı incelerken dezavantajlı gruplar, onların sosyal hayata kazandırılması konusunda eksiklik olduğunu gördük. Trakya'nın her şehrinde dezavantajlı grup dediğimiz engelli kardeşlerimiz ile ilgili projelerin yapılaması için maddi ve manevi olarak destek olduk." diye konuştu.

"Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" Proje Koordinatörü, Tekirdağ Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Semih Marangoz, projenin engelli bireylerin sosyal hayata daha çabuk kazandırılması amacıyla hayata geçirildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından, merkezin açılışı yapıldı.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.