Adalet Bakanı Gül: (1)

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BURSA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı, temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak." dedi.

Gül, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde, bir basın mensubunun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin sorusu üzerine, FETÖ'nün, çok büyük bir kripto örgüt olduğunu söyledi.

Bu yüzden "3 bin 920 hakim savcı ihraç edildi, bundan sonra artık çalışma tamamlandı" denilemeyeceğini belirten Gül, "Bu hususta yakın zamanda Teftiş Kurulumuzun bitirdiği dosyalarla ilgili teftişler yapılacak. Bu hususta varsa da çok ciddi çalışmalar yapılacak ve gereken cezai müeyyidelere, yargı mensubu olmayı hak etmeyen kişilerle hukuki mücadeleye devam edilecek." dedi.

Gül, FETÖ üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı "ByLock"a ilişkin de şunları kaydetti:

"ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kararı, temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak. Bu kararın önemi, ByLock'un terör örgütü mensuplarının kullandığı, terör örgütü üyesi olmaya yeter bir delil anlamında nitelik ihtiva eden karar söz konusu..."

Hakim ve savcıların "ByLock" kullanıcılarına yönelik çok titiz çalışmasının söz konusu olduğunu belirten Gül, "Bu konuyla ilgili savcılara yargıya güvenelim. Türkiye'de herkes bağımsız yargıya güvensin. Bizler yasal düzenleme yapıyoruz. Hakim ve savcılarımız, bağımsızca özgürce kendi kararlarını veriyorlar." ifadesini kullandı.

(Sürecek)















