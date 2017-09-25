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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliğince, 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan ile darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'un katılımıyla "Kahramanlar Aramızda" konferansı düzenlendi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda konuşan 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan, o gece darbe teşebbüsü olduğunu öğrendiklerini ve bunun üzerine Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Tuzla-Orhanlı mevkisinde hava alanına gitmeye çalıştıklarını dile getiren Civan, şunları anlattı:

"Gişelere geldiğimiz esnada silah sesleri geliyordu. İnsanlar tekbir getiriyordu. Vatandaşlar polislerle birlikte hainlere karşı direniyordu. Ben de o esnada ateş hattına gidip o kardeşlerimize yardım etmek istedim. Belki bu insanlar darbe yaptıklarının ve vatanlarına ihanet ettiklerinin farkında değillerdir diye düşündüm. Onları uyarmak ve uyandırmak için yüksek bir yere çıkarak 'Asker polis kardeştir' diye slogan attım. Kardeşin kardeşi vurmasına engel olmak için çaba gösteriyorduk. Ben yolun ortasına gelmiştim ki kafamı kaldırdığım esnada askerlerin mevzi değiştirdiğini gördüm. Onları uyarmak için iki elim havada üzerlerine koşarak gittim. Sonrasında kendimi emniyete almak için yere uzandım ve az bir süre sonra bir baktım sağ elimde şarapnel parçasına benzer bir şey gördüm. Sol kolumu havaya kaldırmak istediğim esnada ise bir ağırlık hissettim. Bir de baktım ki o esnada sol kolum sarkıyordu."

Civan, koluna ilk müdahaleyi yanındaki vatandaşların yaptığını ve o sırada kelime-i şehadet getirdiğini kaydetti.

O gün, vatan, millet ve bayrak için sokaklarda olduklarını vurgulayan Civan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ki bir başkomutan edasıyla milletimizi sokağa çağırarak vatanımız üzerinde düzenlenen oyunu o hainlerin kursaklarına bırakmasına vesile oldu. Biz sokaklara çıkarak düşmanı Allah'ın yardımıyla perişan ettik. Allah, Bedir Savaşı ve Uhud Savaşı'nda olduğu gibi melekler ordusuyla bize yardımda bulunuyordu. Bizler o gün sokaklara çıkan vatan evlatları olarak onurlu bir mücadele verdik. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi vatanımızı ve milletimizi korumak için sokaklardaydık. Aynı şey olsa yine seve seve sokaklara çıkıp mücadelemize devam ederiz."

Nihal Olçok da 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, gençlerin büyükleri şaşırtmaya ve mahcup etmeye hazır olduklarını, şehit olan oğlu Abdullah'tan da bunu tecrübe ettiğini söyledi.

Eşi ve oğluyla yaşadıkları bazı anıları katılımcılarla paylaşan Olçok, daha sonra programa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonunda Olçok ve 15 Temmuz gazisi Civan'a günün anısına hediye takdim edildi.







