TBB Başkanı Feyzioğlu:

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'ün Viranşehir Adliyesinde polis tarafından gözaltına alınarak kelepçelendiği iddialarına ilişkin, "Şanlıurfa Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve İl Emniyet Müdürümüzle uzun uzun görüştük. Herkes bu yaşananlardan üzgündür, 'İyi ki oldu, oh, ne iyi oldu.' diyen yok. Detaylı bilgi aldık. Adli soruşturma başlatılmıştır, iki müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirilmiştir." dedi.

Feyzioğlu ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda avukat, Şanlıurfa Barosu önünden adliyeye kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Feyzioğlu, yaşandığı iddia edilen olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

Feyzioğlu, olayla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Keşke bu olay olmasaydı. Şanlıurfa Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve İl Emniyet Müdürümüzle uzun uzun görüştük. Herkes bu yaşananlardan üzgündür, 'İyi ki oldu, oh, ne iyi oldu.' diyen yok. Detaylı bilgi aldık. Adli soruşturma başlatılmıştır, iki müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirilmiştir. Kamera kayıtları derhal muhafaza altına alınmıştır. Ben de baştan sona kayıtları seyrettim. Vali, Emniyet Müdürü ve Başsavcı gereğinin titizlikle en kısa sürede yapılacağı konusunda ayrı ayrı söz vermiştir. Başkanımızın başına geleni herkesin başına gelmiş olarak kabul ediyoruz."

Adil yargılamanın olabilmesi için avukatların sistemin dışında tutulmaması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, yetkililerin gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını dile getirdi.

- "Suçlayıcı kolaycılığına kaçmıyoruz"

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz de desteklerinden dolayı birlik üyesi avukatlara teşekkür etti.

Kendisine karşı gerçekleştiren söz konusu eylemin suç olduğunu savunan Tüysüz, şöyle konuştu:

"Adaletin tecelli etmesi gereken koridorlarda görev ve yetkisini kötüye kullanan ve istismar eden bazı polislerce sırf müvekkilini savunmak için adliyede bulunan bir avukatın ve baro başkanının kollarına zorla girilerek savcının odasına sokulmasıyla karşı karşıya kaldık. Avukata yönelik bu hak ihlali baro tarihimizde ilk değildir. Biz savunma kurumu olarak, savunmayı savunmakta asla aciz değiliz. Bunu yaparken de hukukçular olarak tümden bir kurumu suçlayıcı kolaycılığına kaçmıyoruz. Sadece bu zorbaca tutumu sergileyenlerden hesap sorulması için burada olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu tür eylem kime karşı yapılırsa yapılsın suçtur."

Açıklamanın ardından, olayı alkışla protesto eden avukatlar, daha sonra dağıldı.

Önceki gün Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'ün Viranşehir Adliyesinde görevli polis memurları tarafından gözaltına alındığı ve kelepçe takıldığı iddia edilmiş, Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.