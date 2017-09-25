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GAZİANTEP (AA) - Limak Vakfı tarafından okul öncesi dönemindeki çocuklara mühendislik mesleğini sevdirmek amacıyla başlatılan "Evin Küçük Mühendisleri" projesi tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, 0-6 yaş grubunun çok iyi eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların vizyonunun sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Vizyonunu, hedeflerini sınırladığımız zaman dairelerini kısıtlıyoruz. Bu daireyi genişletmenin yolu o yaştaki çocukları iyi eğitmek. İyi eğitmenin yolu da anlatmak, dokunmak. İşte bugün başlayacak çalışmanın alt yapısında çocuklar dokunarak, anlatarak mühendisliğin ne olduğunu anlayacak."

- İlk uygulama Gaziantep'te

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de mühendisliği özendirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, anaokulundan itibaren çocuklara mühendisliği sevdirmek gerektiğini belirtti.

Matematik seven çocukların mühendis olabileceğini vurgulayan Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul öncesi çocuklarımızın matematik ve kişisel yatkınlıklarını geliştirerek mühendislikle tanışmalarını ve mesleğe ilişkin farkındalıklarını oluşturmaya çalışıyoruz. 4-6 yaş çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz çünkü mühendislik hayal kurmakla başlar. Sürekli yeni hayaller kurarak devam eder. En güzel hayal çocukken kurulur, biz de bu hayalin gerçekleşmesine bu projemizle destek oluyoruz. Projenin ilk uygulamasını Gaziantep'te hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bin 500 veli ve öğrenciye ulaşarak mühendislik mesleğini tanıtıcı ve sevdirici oyun saatleri düzenliyoruz. Mesleki ön yargıları kıracak seminerler yapıyoruz. Gaziantep'te başlattığımız projeyi tüm Türkiye'de devam ettirmeye çalışacağız."

Törene "Evin Küçük Mühendisleri" kitabının yazarı Şermin Yaşar da katıldı.



