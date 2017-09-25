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Börekçiden itfaiyecilere jest

25 Eylül 2017 Pazartesi, 14:10
Börekçiden itfaiyecilere jest

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir börekçi, İtfaiye Haftası nedeniyle olay yerine gelen ekiplere börek ve pasta ikramında bulundu.

Yunuseli Mahallesi'ndeki bir börek işletmesinin sahibi, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için telefonla yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, alkışlarla karşılanınca önce şaşırdı, ardından gülümseyerek tepki verdi. İtfaiyecilere çiçek verildi, börek ve itfaiye aracı şeklinde yapılan pasta ikram edildi.

İtfaiyeciler, sürprizin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Börek işletmesinin sahibi Hasan Acar, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Acar, "Önce telefonla arayarak 'Yangın var' diye anons ettik. Müşterilerimizden de birkaç kişi arayarak anons ettiler. İçeride zehirlenen olanlar olduğunu söyleyerek biraz abarttık, onlar da 3-4 dakika içerisinde geldiler. İçeriye girince önce şaşırdılar, bizler de çiçekler vererek karşıladık." ifadelerini kullandı.

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