EÜAŞ Genel Müdürü Şatıroğlu:

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MUĞLA (AA) - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, kömür yakıtlı termik santrallerle ilgili, "2019 yılı son tarih, rehabilite çalışmalarını yerine getirmeyen termik santrallerin çalışmasına izin verilmeyecek." dedi.

EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'ye ait santral ve maden sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Şatıroğlu, milli enerji politikaları doğrultusunda, başta kömür olmak üzere yerli kaynakların insan odaklı ve çevre dostu teknolojiler kullanılarak enerjiye çevrilmesinin, Türkiye'nin bağımsız enerji yolundaki önemli adımlarından olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerjideki bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Şatıroğlu, "Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni termik santral yatırımlarının hızla önü açılırken eski santrallerin yenileme yatırımları, rehabilitasyonu, bakım onarımı konusundaki ilerlemelerin disiplin ve takibi de bakanlık tarafından sürdürülüyor." diye konuştu.

Eski termik santrallerinin rehabilitasyonu çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şatıroğlu, "2019 yılı son tarih, rehabilite çalışmalarını yerine getirmeyen termik santrallerin çalışmasına izin verilmeyecek. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden termik santralleri yakından takip eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yöneticileri, termik santral ziyaretleri yaparak çalışmaları yerinde görüyor, teknik konular, halkla ilişkiler, iletişim yönünde tavsiyeler ve istişare toplantıları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın enerji ve insan odaklı bir politikayla gelişen teknolojiyi Türkiye'de uygulamaya koyduğunu belirten Şatıroğlu, maden sahalarındaki ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerinin de halka daha çok anlatılması gerektiğini dile getirdi.