FETÖ üyesi eğitimcilere dava

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 5'i kadın 6 eğitimci hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY içindeki eğitimcilere yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Cumhuriyet savcısı, örgütsel faaliyetlerde bulunarak ByLock kullandıkları iddia edilen eğitimciler Cavide K, Nurten Ö, Seyhun E, Şamil Y, Yasemin S. ve Yasemin Y. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

İddianamede, sanıklardan Cavide K'nin, kapatılan Bank Asyaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 2015'te para yatırdığı ve hesabındaki paranın 41 bin 219 liraya ulaştığı belirtildi.

Cavide K, savcıya verdiği ifadesinde, 2012'de evine hırsız girmesinden dolayı yaşadığı endişeyle parasını Bank Asyaya yatırdığını iddia etti. Öte yandan, sanığın, hırsızlık nedeniyle adli makamlara herhangi bir başvuruda bulunmadığı da iddianamede yer aldı.

Sanık Cavide K'nin, adına kayıtlı örgütsel paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabını ise 12 yaşındaki oğlunun kullandığını savunduğu kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin adına kayıtlı hesaptan yapılan paylaşımlar ve beğenilerin kendi içerisinde tutarlılık gösterip 12 yaşındaki bir çocuğun yaşı itibarıyla gündemi bu denli takip edip örgütsel bir refleks göstermesi beklenemez." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, ByLock kullandığı tespit edilen Nurten Ö'nün örgüte ait kapatılan dershanelerde öğretmenlik yaptığı, çocuğunu da FETÖ'nün okuluna göndererek hem örgüte maddi destek verip hem de çocuğunun bu yapı içerisinde eğitim görmesini sağladığı ifade edildi. İddianamede, Nurten Ö'nün Bank Asyada hesap açtırıp para yatırdığı bilgisi de paylaşıldı.

ByLock kullandığı belirlenen Seyhun E'nin ise örgüt içinde "ablalık" yaptığı iddia edilen iddianamede, Şamil Ş'nin de Bank Asyaya Fetullah Gülen'in talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı iddia edildi.

İddianamede, Yasemin S. ile Yasemin Y'nin de örgüte ait bankaya para yatırdıkları ve sosyal medyadan örgütsel paylaşımlar yaptıkları öne sürüldü.