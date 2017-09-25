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Şanlıurfa'da terör operasyonu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 14:59

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn ilçesinden örgüt üyelerinin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.

Sınır bölgesinde operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi Suriye uyruklu Ş.A, İ.Ş.A, A.E.M ve İ.E.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelemesinde terör örgütü içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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