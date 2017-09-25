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Sözeri, Kardemir Karabükspor'a veda etti

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:05

KARABÜK (AA) - Eski Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Karabükspor camiasına başarılar diledi.

Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 aydır takımın başında olduğunu hatırlattı.

Herkese teşekkür eden Sözeri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta başkanımız Hikmet Ferudun Tankut olmak üzere yönetim kurulumuza, kıymetli personelimize, taraftarlarımıza ve değerli basınımıza bana ve ekibime bugüne kadar verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aylık birlikteliğimizde bize saygıda kusur etmeyen, hazırlık kampları dahil müsabakalarda elinden gelenin en iyisini yapan futbolcu kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Şahsım ve ekibim adına bundan sonraki süreçte Kardemir Karabükspor camiasına sonsuz başarılar diliyorum."

Geçen sezonun ardından Zoran Barisic ile yollarını ayıran Kardemir Karabükspor'la bir yıllık sözleşme imzalayan Erkan Sözeri, Süper Lig'in 6. haftasında takımın Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olması üzerine dün istifa etmişti.


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