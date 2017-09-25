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Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik dava

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:05

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 5. duruşmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' yazışmaları ve mahkemeye sunulan evraklar okundu.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı sanıkların gelmeyen 'ByLock' içerik kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında meslekten ihraç edilen sağlık çalışanlarının da bulunduğu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.

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