"Fotoğraf Makinesi Müzesi" açılıyor

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MALATYA (AA) - Malatya'da en eskisi 1876 yılına ait olan ve toplam bin 890 fotoğraf makinesinin sergilendiği "Fotoğraf Makinesi Müzesi" 30 Eylül'de açılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti kültür ve sanat şehri yapma noktasında önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kültür ve sanatsal etkinliklere ağırlık verirken bir yandan da bu etkinliklerin düzenleneceği fiziki mekanları hizmete açıyor.

Semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, sanat galerisi ve Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı gibi mekanları Malatyalılara kazandıran Büyükşehir Belediyesi, "Fotoğraf Makinesi Müzesi"ni gelecek günlerde hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Müze içerisinde fotoğraf makinelerine ait aksesuarlar, film yıkama ile kart baskı laboratuvarı da yer alıyor.

Nostaljik mini bir sinema salonuyla "Malatya Hatırası" köşesinin de bulunduğu müzenin açılışı 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, diğer illerde de benzer müzelerin bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İçerisindeki makine ve aksesuarlar göz önüne alındığında müzemiz Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi konumunda. Ayrıca, diğer illerdeki fotoğraf makinesi müzeleri ücretli olmasına rağmen, bizim müze ücretsiz olacak. 30 Eylül tarihinde resmi açılışını yapacağımız müzemizi tüm halkımızın ziyaret etmesini bekliyoruz."