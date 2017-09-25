Karabük'te FETÖ/PDY ve darbe girişimi soruşturmaları

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 501 kişi hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmalar kapsamında 15 Temmuz 2016'dan 21 Eylül 2017'ye kadar ilde bin 501 kişi hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapıldığı belirtildi.

Bunlardan 385'i hakkında kamu davası açıldığı, 111'i için takipsizlik kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bin 5 şüpheli hakkında soruşturma yürütülmektedir. Açılan kamu davalarından yargılaması mahkemece tamamlanmış 39 kişiye çeşitli oranlarda hapis cezası, iki sanık hakkında ise beraat ve bir sanık hakkında da etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmiştir."



