Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Mardin'de

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MARDİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumuna ilişkin, "Bölgedeki gelişmeleri, bu bölgelerde yaşayan insanlar ve devletler karar vererek çözmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bir araya gelerek bu sorunları çözmelerinin isabetli olacağı kanaatindeyim." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Karamollaoğlu, partisince düzenlenen "Mardin Buluşması" programında bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Mardin Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Karamollaoğlu, IKBY'nin tartışmalı referandumunun, bölgede gerginliği artıracak mahiyette olmaması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, bu bölgede emeli olanların, burada yaşayan insanların refahı, huzuru ve barışı için müdahalede bulunmadığını, kendi menfaatlerini her şeyin üstünde gördüklerini vurguladı.

Bölge ülkelerinin bu sorunu kendi aralarında çözmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgedeki gelişmeleri, bu bölgelerde yaşayan insanlar ve devletler karar vererek çözmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bir araya gelerek bu sorunları çözmelerinin isabetli olacağı kanaatindeyim. Dışarıdan buraya gelenler bir gün çeker giderler ama biz burada kalırız. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak bu gölgenin barışını, huzurunu temin etmek durumundayız. Bunun da iyi bir diyalogla olacağını düşünüyorum. İnsanları, ülkeleri geren, çatışma ortamı doğuran ifadelerden de imtina etmek gerekir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin referanduma neden karşı olduklarını da anlatan Karamollaoğlu, "Referanduma evet demedik. Bunu kimseye karşı beslediğimiz husumetten dolayı söylemedik. Biz sadece bir ülkenin yönetiminde tek sesin, tek kişinin bütün yetkileri elinde bulundurmasının isabetli bir tercih olmayacağını ifade ettik." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'de kabul edilse de edilmese de terör sorunu olduğuna işaret ederek, "Terör sadece silahla çözülmez. Ekonomik, sosyal, eğitim gibi konuları mütalaa etmeden bu konunun üstesinden gelmek mümkün olmaz. Onun için bu meselenin kucaklayıcı bir üslupla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu iş kolay mıdır? Yok, zordur. Güzeli başarmak her zaman kolay değildir. Fedakarlık ve çaba ister. Diğer fikir ve düşünce gruplarıyla irtibat kanalları oluşturmakla olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanılığı seçimlerine ilişkin de Karamollaoğlu, şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 3 seçim olacak. Bu seçime giderken herkesi bir telaş aldı. Bu seçimde yüzde 50 artı 1 olmadan Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Bunu insanların birbirlerine husumet beslemeyeceği bir üslupla halletmemiz icap eder. Dostça, hepimiz en güzeli, en iyisini arayacağız. Gönlümüzde nasıl bir karar oluşmuşsa, ona göre de kararımızı vereceğiz. İnşallah netice ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olacak."