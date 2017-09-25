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ADANA (AA) - Adana'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava kapsamında tutuklanan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ileri sürülen Mehmet Cevher Koyuncu'nun eşinin, örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsi adli kontrolü bulunan sanık Bedriye Koyuncu ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, iki telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilen Koyuncu ile ilgili ByLock içeriklerinin gönderilmediğini belirtti.

Koyuncu ise amcasının oğlu M.S'ye ve o zamanki nişanlısına kullanmak üzere kendi adına 2 hat çıkartıp verdiğini, bu hatların daha sonra kendisinin haberi olmadan değiştirildiğini ve değiştirilen bu hatlara ByLock yüklenmiş olabileceğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, ByLock yüklü olan telefon numaralarını kullandığı iddia edilen M.S hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Koyuncu’nun ev hapsi cezasını, haftanın pazar günleri bağlı olduğu kolluk birimine imza atması şartına dönüştürdü.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- Dava süreci

Koyuncu, MİT tırlarının yasa dışı durdurulmasına ilişkin dava kapsamında aranan eşi Mehmet Cevher Koyuncu'ya ait 01 LM 599 plakalı araçla 8 Eylül 2016'da kazaya karışmış, araç sürücüsü kaçmıştı.

Otomobilini polis merkezinden vekaletnameyle teslim almak isteyen Bedriye Koyuncu, telefonunda ByLock tespit edildiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısının, "FETÖ ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bedriye Koyuncu'nun eşi Mehmet Cevher Koyuncu hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla açıklama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs etme", Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince de "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" yakalama kararı olduğu vurgulanan iddianamede, kazaya karışan 01 LM 599 plakalı araç üzerinde de ihtiyati tedbir kararı bulunduğu ifade edilmişti.

Mehmet Cevher Koyuncu, FETÖ'nün Mersin'deki "Gaybubet" evlerine yönelik operasyonda geçen ay yakalanarak tutuklanmıştı.



