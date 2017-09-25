Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sona erdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağ bölgesindeki tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde 13 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu yılki kısmı sona erdi.

Köseler Mahallesi sınırlarında yer alan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

2004'den bu yana devam eden kazılarda kentte yaşayan insanlara ait on binlerce eser ve bu insanların kullandıkları eşyalara ait 100 bine yakın parça bulduklarını belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Öğrenci, mimar, antropolog, sanat tarihçilerinden oluşan 25 kişilik ekip ve ek olarak 15 kişilik işçi ekibi ile bu yıl kazı çalışmalarını Athena Tapınağı ve kentin mezarlık alanlarında gerçekleştirdik. Bu yılki kazılarda Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile 2014 yılından beridir kentin mezarlık alanında sürdürülen uluslararası NekroPergEol projesi kapsamında kentin mezarlık alanında yer alan mezarların tamamı belgelendi.

2004 yılından beri yürütülen çalışmalarda ilk kez kutsal bir alanda çalışmalar yapıldı. Kentin güneybatı ucunda yer alan düzlük üzerindeki Athena Tapınağı ve yanındaki sunağın kalıntıları açığa çıkarılmaya başlandı. Geniş avlu içinde yer alan yapıların etrafında sütunlu sundurma yer almaktadır. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda yapıların enkazı ortaya çıkarıldı, mimari planları ve hali hazır planları oluşturuldu. Havadan tarama yöntemi ile kentin 3 boyutlu haritasını oluşturmaya başladık. 2018 yılında bu alandaki çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz."