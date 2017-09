ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali başladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sinema sanatçısı Selma Güneri ve diğer katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü ve diğer katılımcılar, daha sonra festival kapsamında Galeria İş Merkezi yanında 37 dönüm alana kurulan "Sinema ve Kültür Sanat Kasabası"nı ziyarete açtı.

Sözlü ve beraberindekiler, atölye çalışmaları, dublör ve makyaj şovları, sokak gösterileri, film müziği dinletileri, canlı heykel performansları, panel, söyleşi, konser ve karikatür sergisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek alanı gezdi, stantları inceledi.

Festival Direktörü İsmail Dikilitaş, yaptığı açıklamada, festivalde 11 salonda 180 filmin gösteriminin yapılacağını, yoğun bir sinema programı gerçekleşeceğini belirtti.

Festivalde dünya çapında 8 festivalde yarışmış veya olumlu izlenimler almış 70 filmin Türkiye prömiyerinin de yapılacağını ifade eden Dikilitaş, bu anlamda Adana adına gururlu ve onurlu olduklarını bildirdi.

"Sinema ve Kültür Sanat Kasabası"nın, Türkiye'de bir ilk olarak, sinemaya dair yediden yetmişe herkesin kendine dair bir şeyler bulabileceği, sinemayı tanıyabileceği, bu sanatın mutfağını görebileceği bir alan olduğunu dile getiren Dikilitaş, şunları söyledi:

"Burada sinemanın tüm bileşenleri kendilerini tanıtacak. Sinema kulübü öğrencileri, üniversitelerin sinema bölümü öğrencileri, sinema şirketleri, yapımcılar, dağıtımcılar, senaristler, diğer film festivali komiteleri, sanata ve sinemaya katkı sunmuş tüm bileşenler buralarda stant açıyorlar. Sinemaya katkı sunan tüm bileşenleri bir araya getirmeye çalıştık. Sinemacılar bir arada olmanın keyfini ve mutluluğu yaşayacaklar. Biz sadece kendilerine ev sahipliği yapacağız."

- Festivale dair

24. Adana Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu Yarışması olmak üzere beş ayrı kategoride toplam 30 Altın Koza Ödülü dağıtılacak. Altın Kozalar 30 Eylül akşamı yapılacak Büyük Ödül Töreni Gecesinde sahiplerini bulacak. Aynı törende Yılmaz Güney Özel Ödülü de takdim edilecek.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türk sinemasından toplam 10 film Altın Koza almak için yarışacak.

Bu filmler "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok - Yönetmen: Onur Ünlü", "Buğday- Yönetmen: Semih Kaplanoğlu", "Daha - Yönetmen: Onur Saylak", "Eksi Bir - Yönetmen: Orhan Oğuz", "İşe Yarar Bir Şey - Yönetmen: Pelin Esmer", "Kar - Yönetmen: Emre Erdoğdu", "Körfez - Yönetmen: Emre Yeksan", "Murtaza - Yönetmen: Özgür Sevimli", "Sofra Sırları - Yönetmen: Ümit Ünal", "Taş - Yönetmen: Orhan Eskiköy" olarak belirlendi.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda, iki Türk, iki Şili filminin yanı sıra Rusya, Fransa, İngiltere, İsveç, ABD ve Çekya’dan birer ve bir Amerikan-İngiliz ortak yapımı film olmak üzere toplam 11 eser yarışacak.

Bu filmlerin isimleri ve yönetmenleri ise şunlar:

"A Gentle Creature/Krotkaya/Uysal Bir Ruh (Fransa) Yönetmen: Sergei Loznitsa, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Türkiye) Yönetmen: Onur Ünlü, Daha (Türkiye) Yönetmen: Onur Saylak, Fantastic Woman/Una Mujer Fantastica/Muhteşem Kadın (Şili) Yönetmen: Sebastian Lelio, Little Crusader/Krizacek/Küçük Hacı (Çekya) Yönetmen: Vaclav Kadrnka, Loveless/Nelyubov/Sevgisiz (Rusya) Yönetmen: Andrey Zvyagintsev, Patti Cakes (ABD) Yönetmen: Geremy Jasper, Rey (Şili) Yönetmen: Niles Atallah, The Killing of a Sacred Deer/Kutsal Geyiğin Ölümü (İngiltere) Yönetmen: Yorgos Lanthimos, The Square/A Negyzet/Kare (İsveç) Yönetmen: Ruben Östlund, Three Bilboards Outside Ebbing Misouri/Üç Bilboard Ebbing Çıkışı (ABD-İngiltere) Yönetmen: Martin McDonagh"

Festivalde uluslararası kısa film kategorilerine Avustralya’dan Nijerya’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 binin üzerinde başvuru gerçekleşti.

Adana Kısa Film Maratonu’nda ise tüm şehir film setine dönüşecek, kent sokaklarında çekilecek kısa filmler ödül için yarışacak.

- Jüri üyeleri

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yönetmen Erden Kıral başkanlığında oyuncu Selma Güneri, oyuncu Algı Eke, sinema yazarı Fırat Yücel, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, yönetmen Hüseyin Karabey, besteci yapımcı Murat Hasarı'dan oluşuyor.

Meksikalı senarist, yazar, yönetmen Guillermo Arriaga başkanlığındaki Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın jürisinde ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yeni Zelandalı sinema yazarı festival programcısı Carmen Gray, Fransız yapımcı Pierre-Henri Deleau ve ABD'li yönetmen Nathan Silver yer alıyor.

Festivalde yarışma filmleri dışında, uluslararası festivallerde Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş ya da ülkede çeşitli ödüller kazanmış Türk filmlerinden bir seçki de izleyici ile buluşacak.

- Onur ödülleri

Festivalde yüzün üzerinde uzun metrajlı sinema filmine imza atan yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu, Türkiye'de akademik düzeyde örgün sinema televizyon eğitimini başlatan Prof. Sami Şekeroğlu, 1980'de aktris olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, "Babam ve Oğlum" filmindeki performansıyla unutulmazlar arasına giren Hümeyra, sinema ve televizyonun duayen isimlerinden usta oyuncu Şemsi İnkaya ile Adana'nın önemli değerlerinden Arif Keskiner'e Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü verilecek.

- Vizyon sahibi yönetmen ödüllü

Adana Film Festivali'nde, bu yıldan itibaren Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü verilecek. Bu ödül ile Türkiye ve dünyada hak ettiği değeri göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor.

Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'ne, bu yıl Nijerya asıllı Amerikalı yönetmen Andrew Dosunmu layık görüldü.