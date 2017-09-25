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Muğla'da 75 yabancı uyruklu yakalandı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:40
Muğla'da 75 yabancı uyruklu yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, ormanlık alanda 25'i çocuk 75 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seydikemer-Kaş karayolundaki kontrol noktasından geçen 2 okul servisinden şüphelenen jandarma ekipleri, araçları takibe aldı.

Ekipler, daha önce de yabancı uyrukluların yakalandığı Karadere Mahallesi Gavuroğlu mevkisindeki ormanlık alandan boş olarak çıkan 34 FN 7185 ve 34 BA 9990 plakalı servisler ile 34 BJB 35 plakalı otomobili durdurdu.

Servis ve otomobil sürücüleri ile 5 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaklaşık bir saatlik aramanın ardından 48 Iraklı ve 27 Suriyeliyi yakaladı.

Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

Yabancı uyrukluların, 3-5 bin dolar aralığında ücret ödeyerek İstanbul'dan okul servislerine bindirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, çocukların da yabancı uyrukluları kamufle etmek için kullanıldığını belirledi. Yabancı uyrukluların, açıkta bekleyen tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası, oradan da başka bir tekneyle İtalya'ya götürüleceği kaydedildi.

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