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Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:41

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un, ABD'li oyuncu DeAndre Daniels ile anlaştığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

ABD'li oyuncu DeAndre Daniels ile anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, 25 yaşında ve 2,06 boyundaki ABD'li oyuncunun son olarak İtalya Serie A2 ekiplerinden Dinamica Mantova kadrosunda yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalyan ekibiyle 35 maça çıkan oyuncunun 13 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,1 blok ortalamaları yakaladığına işaret edilerek, "DeAndre Daniels'a 'hoş geldin' diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.


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