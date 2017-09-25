AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, 2019'un Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının seçim yılı olduğunu belirterek, "2019 mağdurlara, mazlumlara kol kanat geren Türkiye'nin var olma, yok olma mücadelesidir." dedi.

Karacan, partisinin Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kırgınlıkların ve dargınlıkların bir tarafa bırakılarak, teşkilatın her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve İslam coğrafyası için 2019'un önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Karacan, "2019 yılı hepimiz için önemli bir yıl olacak. 2019 yılında sadece belediye, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimimiz yok. 2019, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının bir seçim yılıdır. Mağdurlara, mazlumlara kol kanat geren Türkiye'nin var olma, yok olma mücadelesidir." diye konuştu.

Karacan, bunun bilincinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu beşer şaşar. Bazen hissiyatlarımıza yenik düşebiliriz. Bazen beğenmediğimiz kişiler olabilir, kırgınlıklar olabilir. Kişiler fanidir. Bizim için mühim olan davadır. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birer yol arkadaşıyız. Kırgınlığımız mı var? 2019'dan sonra hesabına bakarız. Ülkemizin, İslam coğrafyasının, mağdurların ve mazlumların sesi olabilmesi için 2019'daki 3 seçimi rahatlıkla atlatmamız gerekiyor. Bu nedenle birbirimizle kenetlenmemiz lazım. Milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, parti yöneticilerimizin herkesin hatası olabilir. Ama gönlü kırılanların tekrar gönlünü, kalbini almamız gerekir."

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Karacan, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu da ziyaret etti.



