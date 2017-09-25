ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'de 65 kaçak ve sığınmacı yakalandı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:50

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 65 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan kişiler tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 65 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Kırklareli'de
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, KIRKLARELİ'DE