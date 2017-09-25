Kırklareli'de 65 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 65 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan kişiler tespit etti.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 65 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.