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Edirne'deki ceza infaz kurumundaki işkence iddiaları

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:53

EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı siyasi tutuklulara işkence yapıldığı yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki siyasi tutukluların, cezaevi yönetimi tarafından işkenceye maruz kaldığı, kaburgalarının kırıldığı, domuz bağı yapılarak süngerli odaya kapatıldığı şeklinde yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün, 7 Eylül tarihli nakil emriyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü bulunan A.D, S.M, B.A, İ.K, M.A.A. ve F.K'nin farklı ceza infaz kurumlarına nakillerinin uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlüler, 11 Eylül'de gerçekleştirilen nakilleri esnasında, kurum personeline karşı saldırgan ve olumsuz tavır sergilemiş, birçok memurun darbe almasına sebebiyet vermiş, diğer hükümlü ve tutukluları kurum idaresine karşı eylem yapma yönünde teşvik etmişlerdir. Hükümlü F.K. il dışına nakli gerçekleştirileceği esnada, kurum tabipliğine getirilirken yürümeyerek direnç göstermiş, bu nedenle görevli personel yardımıyla muayene odasına götürülmüştür. Hükümlünün fiziki muayenesinde, koltuk altı kenarlarında ve kollarında taşımaya bağlı oluştuğu değerlendirilen ekimozların mevcut bulunduğu, basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtilmiştir.

Hükümlü F.K'nin sevk edildiği Kocaeli 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 11 Eylül'de saat 15.40'ta kurum giriş işlemleri yapılırken düzenlenen tutanakta; hükümlünün sağlık sorunlarının bulunmadığını beyan ettiği, ayrıca düzenlenen raporda kaburgalarında kırık olmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ekimozlar mevcut olduğu rapor edilmiştir. Bu şekilde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir."

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