ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:02

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Eylül Perşembe günü Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda iç sahada Vitoria Guimaraes ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin satışına başlandığı belirtildi.

Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı kombinesi olan taraftarların ücret ödemeden izleyebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca passolig kart sahipleri internet üzerinden, kartı olmayan taraftarlarımız ise biletlerini gişelerden temin edebilecekler. Öte yandan yönetim kurulumuz hatırlanacağı üzere PFDK’nın kulübümüze verdiği 5 maçlık cezanın ardından kombine kart sahiplerinin hak kaybına uğramaması için UEFA maçlarını bu kategoriye dahil etmişti. Alınan bu karar, UEFA'nın da bazı şartlarının olduğu göz önüne alındığında stadyumdaki bazı noktalarda oturma düzeninde değişikliğe gidilmesini mecbur kılmaktadır. Hak kaybı yaşanmaması esas alınarak yapılan bu küçük değişiklikler nedeniyle taraftarımızın anlayışlı olacağına inanıyoruz."

Açıklamaya göre, Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 100 TL

Batı Üst: 50 TL

Doğu Alt: 50 TL

Doğu Üst: 25 TL

Konya Çimento Güney Alt/Üst: 25 TL

Kule Site Kuzey Alt/Üst: 25 TL

Misafir Seyirci (Üst A-B-C Bloklar ): 50 TL

İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
&quot;Avrupa'da biz de varız demek istiyoruz&quot;
YEREL

"AVRUPA'DA BİZ DE VARIZ DEMEK İSTİYORUZ"
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Dünyaca ünlü şefler Konya'da buluşacak
YEREL

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER KONYA'DA BULUŞACAK
Türkiye Motodrag Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI
Nikah şekeri yerine çam fidanı dağıttılar
YEREL

NİKAH ŞEKERİ YERİNE ÇAM FİDANI DAĞITTILAR
Ulusal medya temsilcileri Ihlara Vadisi'ni gezdi
YEREL

ULUSAL MEDYA TEMSİLCİLERİ IHLARA VADİSİ'Nİ GEZDİ
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ