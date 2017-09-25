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Konya Ticaret Borsası

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:04

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,047 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,988 1,047
Ekmeklik diğer buğday 0,928 1,008
Düşük vasıflı buğdaylar 0,842 1,075
Makarnalık buğday 0,955 0,981
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,760 0,886
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,702 0,776
BAKLİYATLAR
Nohut 6,418 6,418
Fasulye 2,700 3,271
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