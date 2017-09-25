Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,047 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,988
|1,047
|Ekmeklik diğer buğday
|0,928
|1,008
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,842
|1,075
|Makarnalık buğday
|0,955
|0,981
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,760
|0,886
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,702
|0,776
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|6,418
|6,418
|Fasulye
|2,700
|3,271