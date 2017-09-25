Lexus hibrit modellerde iddialı

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GAZİANTEP (AA) - Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, "Bütün modellerimizin hibrit versiyonu var, dünyada başka hiçbir markada bu yok." dedi.

Okutur, Hışva Han'da düzenlediği basın toplantısında, marka hakkında bilgi verip modelleri tanıttı.

1989 yılında Amerika'da kurulan Lexus'un yaklaşık 1,5 yıl önce İstanbulda bir showroom açarak tanıtım faaliyetlerine başladığını anımsattı.

Lexus sahiplerinin, Türkiye'nin herhangi bir yerinde Toyota bayisinden satış sonrası servis hizmeti alabildiğini aktaran Okutur, ayrıca her müşterinin bir danışmanı olduğunu kaydetti.

Uçakla seyahat edip, otomobilini gittiği yerde de kullanmak isteyenlerin araçlarını özel tırlarla taşıdıklarını vurgulayan Okutur, müşterilerine "geri alım garantisi" de verdiklerini dile getirdi.

"Bütün modellerimizin hibrit versiyonu var, dünyada başka hiçbir markada bu yok." diyen Okutur, şunları kaydetti:

"Bizim hibritlerimizin hem benzin hem elektrik motoru var ama dışarıdan şarj etme ihtiyacı yok. Bunlar kendi kendini şarj eden araçlar. Bu sayede şehir içinde özellikle dur kalk trafiğinde elektrikle hareket edebilen ama performans gerektiğinde hem elektrik hem benzinli motor birlikte çalışan, sürmesi ayrı bir keyif olan araçlar haline dönüşüyor. Avrupa'da son yıllarda dizel konusunda çok soru işaretleri var. Bazı ülkeler yavaş yavaş yasaklamaya başladı. Egzoz gazı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendiriliyor. Bizim de hükümetimizin bazı çalışmaları var. Hibritin desteklenmesi de bu amaçlardan bir tanesi."