Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

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BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün dünyada çok büyük bir medeniyet kavgasının yaşandığını belirterek, "Bir tarafta beraber insanca yaşama, birlik medeniyeti. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var." dedi.

Çavuşoğlu, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kolejin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin insanların dünyasındaki yerinin çok farklı olduğunu söyledi.

Bilen insanın, bilmeyenden daima önde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''Bizler de milletçe güçlü olmak, ruhumuzu besleyen pınarları muhafaza etmek ve geçmişimizden tevarüs eden değerlerden hakkıyla istifade edebilmek için eğitim alanında çıtayı hep en üste koymalıyız. Güçlü bir eğitim süreci ortaya konulmadan, aradan yüzyıllar geçtiği halde bugün hala ilmin zirvesinde olan Mimar Sinan'lar, Farabi'ler, İbn-i Sina'lar, Biruni'ler, Ali Kuşçu'lar, İbn-i Haldun'lar yetiştirilemez. Bu devasa isimlerin, ciddi bir eğitim sürecinde, belirli bir disiplin geliştirerek, güçlü bir iradeyle hedefe kilitlendiklerini ve böylece zirveye çıktıklarını unutmayalım.'' diye konuştu.

- "Öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var"

Bilim insanlarının kendilerine bahşedilen aklı nasıl değerlendirdiklerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Bugün dünyada çok büyük bir medeniyet kavgası yaşanıyor. Bir tarafta beraber insanca yaşama medeniyeti, birlik medeniyeti. Bu medeniyet, ırkı, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu olarak görür. Bu bir inşa medeniyetidir. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var. Bu da bir yıkım anlayışıdır.''

Çavuşoğlu, öğrencilerin kitap konusunda çok hassas olması gerektiğini belirterek, ''İlme giden yolun başında kitaplar vardır. Kitaplarla buluşup tanışmalısınız. İlk emri 'ikra' yani 'oku' olan bir İslam medeniyetinin mensuplarının kitaplardan uzak kalması asla düşünülemez. Burada kıymetli öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Öğrencilerimizi kitapla tanıştıralım lütfen. Şundan emin olunuz; bu tanıştırmayı başaramamış milletler, sadece kitaplarını tozlu raflarda bırakmakla kalmayıp, kültürel ve milli birikimlerini de tarihin tozlu sayfalarına terk etmiş olacaklardır.'' ifadelerini kullandı.

- "Her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalı"

Gençlerin uyanık olması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Hele hele 15 Temmuz'u görmüş bir gençlik daha bir sorumluluk sahibi olarak davranmalı, her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalıdır. Bir kere sizler aklınızı kendi ceplerine koymanızı isteyenlere karşı mutlaka dikkatli olmalısınız. Soru soranların, sorgulayanların, araştırma yapanların hoş karşılanmadığı, ayıplandığı yerlerden lütfen uzak durunuz. Unutmayın ki FETÖ gibi, PKK gibi birçok kirli el, farklı terör örgütleri sizlerden bu sermayeyi çalmak istiyor. Bugün Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı bu sermayeler üzerinden çaldıklarıyla kendine bir servet yapmış, ABD'de sefa sürmenin peşindedir. Bizim gençliğimizin 15 Temmuz'da ortaya koydukları gibi bu hırsızlara meydanı bırakmayacağına inancım tamdır.''

Çavuşoğlu, 2002'de eğitim bütçesinin 10 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığına 85 milyar 48 milyon 584 bin lira tahsis edildiğini, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerle birlikte eğitime ayrılan bütçenin 120 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin hedeflerine ancak eğitimle ulaşabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2002'den bu yana 11,4 kat arttığını, bu yıl da bütçeden en fazla payın yine eğitime aktarıldığını anlattı.

- ''Milleti karşınıza alarak iş tutarsanız kaybedersiniz''

Çavuşoğlu, ''Ben yaptım oldu'' anlayışının demokratik sistemlerde yerinin bulunmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Demokrasilerde millete rağmen, milleti karşınıza alarak iş tutarsanız kaybedersiniz. Beraber yapacağız, çalışacağız, üreteceğiz ki Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemeye devam edecek. İşte bakın bugün burada açtığımız eğitim kurumu esasında özel sektörümüzün milletimiz için sunduğu örnek bir hizmettir. İşte böyle bir ve beraber olarak bu hizmetleri sürdüreceğiz. İnsanımızın refah seviyesini her geçen gün ilerleteceğiz. Bu yolda bıkıp usanmadan milletimizin hizmetinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bakın en basitinden derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmayı hedefliyoruz. 2023 hedeflerimizde derslik başına ilköğretimde de orta öğretimde de 20 öğrenci düşmesini hedefliyoruz. 2019'dan itibaren Allah nasip ederse tekli eğitime geçeceğiz. Bu gaye ile 2003-2016 arası 269 bin 596 yeni derslik inşa ettik. Bizim bütün derdimiz, tasamız aziz milletimizdir. Eğitim alanında da milletimizin evladının derdiyle dertleniyoruz.''



