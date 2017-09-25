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Hakkari'de terör saldırısı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:21

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin Suriyelilerin bulunduğu alana düşmesi sonucu Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Hudut Tabur Komutanlığının bulunduğu alana PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Balkayalar bölgesinden 32 havan mermisi atıldı.

Teröristlerce atılan mermilerden bir kısmı Derecik Hudut Tabur Komutanlığı nizamiyesi yakınındaki Suriyelilerin bulunduğu alana düştü.

Olayda bir Suriyeli hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı, hava destekli operasyon sürüyor.

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