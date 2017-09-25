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Sakarya'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:22

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ağaç dalı budamak için çıktığı evinin çatışından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Müftüoğlu (91), Tuzla Mahallesi Devoğlu Caddesi 1237. Sokak'ta ağaç dalı budamak için evinin çatısına çıktı.

Müftüoğlu, ağaç budarken dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerini olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Müftüoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Müftüoğlu'nun cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Mustafa Müftüoğlu'nun eski Adalet Bakanlarından İsmail Müftüoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.


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